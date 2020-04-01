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Yemen'de sel felaketi 4 bin 625 aileyi yerinden etti

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in bazı illerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle 4 bin 625 ailenin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

01.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:12
Yemen'de sel felaketi 4 bin 625 aileyi yerinden etti
Birleşmiş Milletler (BM), Yemen 'in bazı illerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle 4 bin 625 ailenin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.
Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin yayımladığı raporda, 24-25 Mart'ta ülkenin güneyinde etkili olan şiddetli yağışların Lahic, Aden, Ebyen, Taiz, Ed-Dali, El-Mehra ve Hadramevt illerini vurduğu ifade edildi.
Raporda, şiddetli yağmurların Aden'in El-Mualla ve Kreyter ilçelerinde evlerde ve yollarda su baskınlarına neden olduğu, Hadramevt ilinde ise bazı evleri ve köprüleri yıktığı, su şebekelerini ve zirai ürünleri tahrip ettiği aktarıldı.
BM raporunda, ilk belirlemelere göre selden etkilenen 4 bin 625 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel
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