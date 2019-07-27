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Yemen'de sel felaketi: 6 ölü

Yemen'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

27.07.2019 20:00
Yemen'de sel felaketi: 6 ölü
Yemen'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Yemenli yetkililer, Yemen'in güneyindeki Şebva ve Abyan kentlerinde son 24 saatte şiddetli yağışların yol açtığı selde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Sel nedeniyle bölgedeki ana yolların kapatıldığı, onlarca çiftlik sular altında kaldığı aktarıldı. Yerel kaynaklar, selin meydana geldiği bölgelerde elektrik kesintisinin de yaşandığını ifade etti.
(Hamad Alnajjar/İHA)

Yemen, Güncel

Kaynak: İHA

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