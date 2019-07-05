05.07.2019 20:58
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yemen'de Suudi karşıtı protesto

Yemen

Yemen'deki Suudi Arabistan Kuvvetlerinin bölgeden ayrılmasını isteyen vatandaşlar El Mahra kentinde protesto gösterisi düzenledi.

Yemen'deki Suudi Arabistan Kuvvetlerinin bölgeden ayrılmasını isteyen vatandaşlar El Mahra kentinde protesto gösterisi düzenledi.

Yemen'deki Suudi Arabistan Kuvvetlerinin bölgeden ayrılmasını isteyen yüzlerce vatandaş El Mahra kentinde büyük bir protesto gösterisi düzenledi. Gösteri için sokakları dolduran protestocular Suudi Arabistan karşıtı pankartlar taşıyıp sloganlar attı.

5 gün önce Yemen'in Sokotra Adası'nda yaşayan vatandaşlar adadaki Birleşik Arap Emirliği Kuvvetlerinin gitmesi için benzer bir protesto gösterisi daha düzenlemişti. - SANA
Kaynak: İHA
Suudi Arabistan, Yemen, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:21   Uygulama noktasından kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alındı
22:18   Dengesini kaybeden 11 yaşındaki patenli çocuğun parmağına demir korkuluk saplandı
22:06   Reyhanlı'da 3 kişinin öldüğü patlamanın ardından inceleme sürüyor
21:57   Hatay Valiliğinden CHP'li Suzan Şahin'e cevap
21:50   Alaplı'da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
21:37   Serik'te orman yangını
21:33   İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması