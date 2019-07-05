05.07.2019 21:05
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Yemen'de Suudi karşıtı protesto

Yemen

Yemen'deki Suudi Arabistan Kuvvetlerinin bölgeden ayrılmasını isteyen vatandaşlar El Mahra kentinde protesto gösterisi düzenledi.

Yemen'deki Suudi Arabistan Kuvvetlerinin bölgeden ayrılmasını isteyen vatandaşlar El Mahra kentinde protesto gösterisi düzenledi. Yemen'deki Suudi Arabistan Kuvvetlerinin bölgeden ayrılmasını isteyen yüzlerce vatandaş El Mahra kentinde büyük bir protesto gösterisi düzenledi. Gösteri için sokakları dolduran protestocular Suudi Arabistan karşıtı pankartlar taşıyıp sloganlar attı. 5 gün önce Yemen'in Sokotra Adası'nda yaşayan vatandaşlar adadaki Birleşik Arap Emirliği Kuvvetlerinin gitmesi için benzer bir protesto gösterisi daha düzenlemişti.
(Muhammet Errumeym/İHA)
Kaynak: İHA
Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

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