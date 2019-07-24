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Yemen'de terkedilen petrol dolu tanker tehlike saçıyor, Kızıldeniz'de çevre felaketi riski

Yemen’de yaşanan içsavaş sebebiyle 4 seneden beri Kızıldeniz’de terkedilmiş halde bekleyen ham petrol dolu tanker “yüzen bomba” olarak nitelendiriliyor. Yemen hükümeti tankerin patlayabileceği ve Kızıldeniz'de çevre felaketine yol açacağı uyarısında bulunuyor.

24.07.2019 14:22 Yemen'de terkedilen petrol dolu tanker tehlike saçıyor, Kızıldeniz'de çevre felaketi riski
Yemen'de yaşanan iç savaş bölgeyi çok büyük bir çevre felaketi ile karşı karşıya bıraktı. Çatışmalar sebebiyle 4 seneden beri Kızıldeniz'de terkedilmiş halde bekleyen ham petrol dolu tanker "yüzen bomba" olarak nitelendiriliyor. Yemen hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri tankerin patlama riskine dikkat çekerek bunun Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açacağı uyarısında bulunuyor. Yemen hükümeti çektiği video ile meseleyi uluslararası kamuoyunun gündemine taşımayı planlıyor. İç savaşın bir tarafını oluşturan Husiler ise tankerde inceleme yapılmasına izin vermiyor.

Hükümet, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Husilerin, BM ekibine Safir petrol tankerinde incelemede bulunması için izin vermediği ve tankerin içindeki 1 milyon varili aşkın petrolün Kızıldeniz'de bir felakete neden olabileceği uyarısında bulundu. Hükümet tankerde incelemeye izin vermesi için Husilere baskı yapılmasını istiyor. Hükümet ayrıca BM'ye yolladığı yeni mektupta felaket riskine dikkat çekerek bir an önce önlem alınmasını istedi.
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Yemen, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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