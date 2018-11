Yemen'de Yaklaşık 85 Bin Çocuk Yetersiz Beslenmeden Ölmüş Olabilir"

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:14



Yemen'deki iç savaşta 5 yaşından küçük yaklaşık 85 bin çocuğun akut yetersiz beslenmeden yaşamını yitirmiş olabileceği bildirildi.İngiliz yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfının (Save the Children) Birleşmiş Milletlerin (BM) 5 yaşından küçük ve tedavi edilmeyen "aşırı akut yetersiz beslenme" mağduru çocukların ölüm oranlarına dayanarak hazırladığı raporda, Yemen'de Nisan 2015 ile Ekim 2018 arasında 84 bin 700 çocuğun akut yetersiz beslenmeden hayatını kaybetmiş olabileceği hesap edildi.Raporda, rakamın, İngiltere'nin ikinci en büyük kenti Birmingham'da yaşayan 5 yaşından küçük çocukların nüfusuna denk geldiğine işaret edilerek, ablukanın daha fazla insanı kıtlık riskiyle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.Vakıf, Yemen'e ithal edilen gıdanın yüzde 90'ının vardığı liman kenti Hudeyde çevresinde süren ağır çatışmaların durumu daha da kötüleştirdiğini, limanda aylık ithalatta 55 bin tonun üzerinde düşüş yaşandığını, bu miktarın 2,2 milyonu çocuk 4,4 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini vurguladı.Çocukları Kurtarın Vakfı, tarihsel çalışmalar temel alındığında Yemen'de akut yetersiz beslenme tedavi edilmezse her yıl çocukların yüzde 20 ila 30'unun yaşamlarını kaybedeceğine dikkati çekti.Vakfın Yemen direktörü Tamer Kirolos, ülkede her bir çocuk bombalar ve kurşunlarla öldürülürken onlarcasının açlıktan hayatını kaybettiğini, bunun bütünüyle önlenebilir bir durum olduğunu söyledi.Hudeyde'de 150 bin çocuğun hayati riskinin bulunduğuna işaret eden Kirolos, "Aileler çocuklarının eriyip gittiğine tanıklık ediyor ve bunun için hiçbir şey yapamıyor." ifadesini kullandı.BM'ye göre, dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya.