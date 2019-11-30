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Yemen'de yeni cami açıldı

Husiler'in Yemen'in güneyinde bulunan Taiz şehrinde gerçekleştirdikleri saldırılar sonucu normal hayata geri dönmeye çalışan siviller kendi çabalarıyla cami açtı.

30.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:58Yemen'de yeni cami açıldı
Husiler'in 'in güneyinde bulunan şehrinde gerçekleştirdikleri saldırılar sonucu normal hayata geri dönmeye çalışan siviller kendi çabalarıyla cami açtı.

Çatışmalar altında en az 5 sene geçiren Yemen'in Taiz şehrinde yeni cami açıldı. Altyapısının büyük hasar gördüğü Taiz'de siviller normal hayata geri dönebilmek amacıyla kendi çabalarıyla yeni cami açtı. Yerel insani bir grubun lideri Eyup Elvafi, "Allah'ın izniyle Taiz'in kuzeyinde, Aden ve Taiz'e bağlanan yola yakın bir yerde yaşanan kötü olaylara rağmen cami açabildik " dedi. Elvafi, geçtiğimiz aylarda Taiz'de 4 okulun açıldığını ifade etti.

Yemen'de Mart 2015'te Arap koalisyonu tarafından desteklenen resmi hükümet ve İran'dan destek alan Husiler arasında savaş başladı. Sivillerin hayatını kabusa dönüştüren ve hala devam eden savaş sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Ülkede, pek çok hastalık yayıldı, işsizlik ve güvensiz ortam yüzünden ekonomik durum daha da kötüleşti. - TAİZ

Yemen, Taiz, Güncel

Kaynak: İHA

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