Yemen'de Yüzyılın İnsanlık Dramı Yaşanıyor

Tam bir insanlık dramının yaşandığı Yemen'de, tüm otoritelerin kontrolü kaybetmesi nedeniyle binlerce insan yardım bekliyor. Beşir Derneği de Türkiye'den Yemen için harekete geçen STK'lar arasında

Yıllardır süren savaşların yanı sıra 21'inci yüzyılın en büyük insani krizlerinden biri Yemen'de yaşanıyor. Birleşmiş Milletler raporlarında, Yemen'de devam eden savaş nedeniyle ortaya çıkan kriz durumu, son yüzyılın en büyük insanlık felaketi olarak nitelendiriliyor.

Yine Birleşmiş Milletler raporlarına göre, iç savaşın devam ettiği Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Yemen'de süren savaş nedeniyle şu ana kadar en az 100.000 kişi hayatını kaybetti, milyonlarcası ise evini terk etmek zorunda kaldı. Ayrıca ülkenin neredeyse tamamı açlık krizi ile karşı karşıya ve yaklaşık 85 bin çocuğun kötü beslenmeden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Bununla birlikte sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Türkiye ve dünyanın birçok noktasında uluslararası insani yardım faaliyetleri sürdüren Beşir Derneği, açlığın ve ölümün pençesinde hayata tutunmaya çalışan Yemenliler için acil yardım çağrısında bulunuyor. Dernek, kampanya kapsamında bağışçılardan gelecek desteklerle Yemenli savaş mağdurlarının gıda, giyim, içme suyu, ilaç ve barınma gibi temel insani ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyor.

YAPILACAK YARDIMLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Son yüzyılın en büyük insanlık dramının yaşandığı Yemen'de, savaş mağduru sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılacak her bir yardım, hayati önem taşıyor. Yüzyılımızın insanlık dramının yaşandığı Yemen'e destek olmak için Beşir Derneği'nin online bağış sistemi üzerinden katkıda bulunabilir veya SMS ile yardım ulaştırabilirsiniz.