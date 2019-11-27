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Yemen'deki Arap koalisyonu, 200 Husi'yi serbest bıraktı

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 200 Husi'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

27.11.2019 00:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:06Yemen'deki Arap koalisyonu, 200 Husi'yi serbest bıraktı
'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 200 Husi'nin serbest bırakıldığını duyurdu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, esir takası konusunda olumlu bir tutum izlediklerini, Yemen'deki mevcut krizi çözmek için Anlaşması'nı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
Maliki bu kapsamda, 200 Husi esirin serbest bırakıldığını söyledi.
Koalisyon sözcüsü ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğiyle, başkent Sana'dan yurt dışına tedavi amacıyla yapılacak seyahatler için de uçuşlara başlanacağını kaydetti.
Husilerin üst düzey yöneticilerinden Muhammed Ali el-Husi de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Stockholm Anlaşması
Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Stockholm, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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