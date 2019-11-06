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Yemen'deki ateşkes bölgesi Hudeyde'de şiddetli çatışma: 22 ölü

Yemen'in Hudeyde kentinde hükümet güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

06.11.2019 23:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:16 Yemen'deki ateşkes bölgesi Hudeyde'de şiddetli çatışma: 22 ölü
Yemen'in Hudeyde kentinde hükümet güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.
Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde'de bugün hükümet güçleriyle Husi militanlar arasında 4 aydan bu yana "en şiddetli" çatışmaların yaşandığını söyledi.
Debiş, çatışmalar sırasında Husilerden 19 kişinin öldüğünü, 34 kişinin yaralandığını, hükümet güçlerinden de 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını ifade etti.
Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki ordu mevzilerine ağır silahlar kullanarak saldırdığını, hükümet güçlerinin ise saldırıyı püskürttüğünü anlatan Debiş, yapılan ihlalin, Hudeyde'deki ateşkesi denetleyen BM gözlemci heyetine bildirildiğini kaydetti.
Husilerden ya da BM gözlemci heyetinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Debiş, dün yaptığı açıklamada, Husilerin ateşkes anlaşmasını son günlerde ihlal ettiğini ve BM gözlemci heyetinin buna göz yumduğunu iddia etmişti.
Hudeyde'de BM gözetiminde ateşkes

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten bu yana başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Hükümet, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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