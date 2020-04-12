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Yemen'deki BAE destekli güçlerden bakan yardımcısının evine baskın

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Teknik Eğitim Bakan Yardımcısı Abdurabbu el-Mihveli'nin geçici başkent Aden'deki evine baskın düzenledi.

12.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:56
Yemen'deki BAE destekli güçlerden bakan yardımcısının evine baskın
Yemen 'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Teknik Eğitim Bakan Yardımcısı Abdurabbu el-Mihveli'nin geçici başkent Aden'deki evine baskın düzenledi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE destekli GGK güçleri, Mihveli'nin geçici başkent Aden'deki konutuna baskın düzenledi ve evi yağmaladı.
Baskın sırasında Mihveli'nin evde olmadığı belirtildi.
Yemen hükümeti veya GGK güçleri henüz olaya ilişkin resmi açıklama yapmadı.
Ne olmuştu?
Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.
Güney Hareketi, savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de "Siyasi Geçiş Konseyi" adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.
BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.
Suudi Arabistan'ın girişimi sonucu Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım 2019'da imzalanmıştı.
Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir emniyet müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel
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