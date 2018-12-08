Yemen'deki Hapishanelerde Tutuklulara İşkence Yapıldığı İddiaları

Yemen
'de isyancı Husiler tarafından kontrol edilen hapishanelerde aylarca tutulan kişiler maruz bırakıldıkları insanlık dışı işkence ve muameleyi anlattı. Associated Press
(AP), Yemen'de isyancı Husiler tarafından tutulduklarını ve işkence gördüklerini öne süren 23 kişinin yanı sıra tutukluların akrabaları, avukat ve aktivistlerle görüştü. Söz
konusu kişiler, işkenceye maruz kalan tutukluların yüzlerinin coplarla ezildiğini, vücutlarının asitle yakıldığını ve haftalar boyunca bileklerinden zincirle asıldıklarını söyledi.
"Kaçırılanların Anneleri Birliği"nden yapılan açıklamada, gizli hapishanelerde son 4 yılda en az 18 bin kişinin tutulduğu, bunlardan bin kadarının yoğun işkenceye maruz kaldığı belirtildi. Bu kişilerden 126'sının hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu kişilerin hapishanelere gönderilmeden önce camiler, okullar, kulüpler ve diğer sivil binalarda tutulduğu kaydedildi.
"Husilerin düşmanına yardım ettiğim için işkence gördüm"
Doktor Faruk Bakar, el-Reşit hastanesinde nöbet tutuğu sırada, vücudunun belli yerlerinde kurşun yaraları olan ve işkence gördüğü anlaşılan bir kişinin kanlar içinde acil servise getirildiğini anlattı.
Bakar, "Sırtında kırbaç yaraları olan bu kişinin bileklerinden asılı halde günlerce işkence gördüğü anlaşılıyordu. Hastanın kuzey Yemen'i kontrol eden isyancı Husiler tarafından bir hapishanede tutulduktan sonra bir otoyolun kenarına bırakıldığını öğrendim. Kurşunları çıkarmak ve zarar görmüş bağırsağını iyileştirmek için saatlerce uğraştım." ifadelerini kullandı. 80 gün boyunca hastanın iyileşmesi için çabaladığını belirten Bakar, hasta iyileştikten sonra onunla bir özçekim için poz vermeyi kabul ettiğini söyledi.
Haftalar sonra Husi güvenlik yetkililerinin iyileşen hastayı almak için geldiğini anlatan Bakar, Husilerin hastanın telefonunda gördükleri fotoğraf nedeniyle hastaneye baskın düzenlediğini, kendisinin de gözleri kapalı halde bir kamyonete zorla bindirildiğini ifade etti. Bakar, Husilerin kendisini düşmanı olan hastaya yardım ettiği için götürdüğünü vurguladı.
Husilerin kontrolündeki cezaevlerinde 18 ay kaldığını belirten Bakar, bu kişilerin öldüğü zannedilene kadar 50 gün boyunca işkence gördüğünü, bileklerinden tavana zincirlendiğini, tırnaklarının söküldüğünü anlattı. Bu kişilerin her gün işkencelerinde farklı metotlar denediklerini dile getiren Bakar, bir gün kafasında ve sırtında plastik bir şişeyi erittiklerini söyledi.
Ailesi 8 bin dolar verdikten sonra geçen yıl aralık ayında serbest bırakıldığını ifade eden Bakar, şimdilerde ise Marib
'de hastaları iyileştirmek için çalıştığını söyledi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir öğretmen de 4 ay 22 gün boyunca bir yeraltı hücresinde sürekli gözleri bağlı şekilde tutulduğunu kaydetti. Öğretmen, bu süre boyunca işkence gördüğünü ve demir çubuklarla dövüldüğünü ifade etti.
"Hiç durmadan süren işkence yerine ölüm daha az acı verici olmalıydı"
Anas el-Sarrari de Sana'da Eylül
2015'te kaçırıldığını, tutuklu olduğu zaman saatlerce işkence gördüğünü, bileklerinden asıldığını, işkenceler sonucunda vücudunun hiçbir yerini hissetmediğini anlattı.
"Hiç durmadan süren işkence yerine ölüm daha az acı verici olmalıydı diye düşünüyordum." ifadesini kullanan Sarrari, önüne gelen yemeğin içinde hamam böceklerinin dolaştığını söyledi.
Sarrari, bir gün aldığı bir darbe sonrası yerden kalkamadığını dile getirerek, "Felç olmuş gibiydim. Hiçbir şey hissetmiyordum. 'Acaba öldüm mü?' diye düşündüm. Belki rüya görüyordum." dedi.
Sarrari, aylarca hücrede kaldıktan sonra bir gün gardiyanlar tarafından temizlendiğini ve serbest bırakıldığını söyledi.
Artık tekerli sandalye kullanan Sarrari, hapishanelerden engelli olarak çıkan çok sayıda kişiden biri olduğuna dikkati çekerek, bunun da Husileri eleştiren ya da karşı gelenlere bir mesaj niteliğinde olduğunu ifade etti.
Yemen
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:44