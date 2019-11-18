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Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'de Güney Kore'ye ait gemiyi alıkoydu

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri, ülkenin batısında Kızıldeniz'de Güney Kore'ye ait bir gemi ve ona eşlik eden iki tekneyi alıkoymakla suçladı.

18.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:10Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'de Güney Kore'ye ait gemiyi alıkoydu
Yemen hükümeti, İran destekli Husileri, ülkenin batısında Kızıldeniz'de Güney Kore'ye ait bir gemi ve ona eşlik eden iki tekneyi alıkoymakla suçladı.
Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Güney Kore'nin Sana Büyükelçisi Pak Woongchul ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
Görüşme sonrası yaptığı açıklamada Hadrami, Husilerin, Güney Kore'ye ait bir gemi ve ona eşlik eden iki tekneyi mürettebatıyla birlikte ülkenin batısında bulunan El-Hudeyde iline bağlı Kamaran Adası açıklarında alıkoyduğunu belirtti.
Gemi ve teknelerdeki mürettebatın derhal serbest bırakılmasını isteyen Hadrami, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne "uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden bu tür uygulamaları kınama" çağrısında bulundu.
Hadrami ayrıca "yasa dışı ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdiği bu alıkoymanın, Kızıldeniz'deki uluslararası nakliye özgürlüğü ve küresel ticaret yollarını da olumsuz etkileyeceğini ifade etti.
Güney Koreli Büyükelçi de iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığına işaret etti.
Pak Woongchul, konuyla ilgili uluslararası anlaşmalar ve yasalar uyarınca geminin ve ona eşlik eden iki teknenin mürettebatlarıyla birlikte en kısa sürede serbest bırakılmasını umduklarını dile getirdi.
Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
SABA'nın haberinde, söz konusu gemi ve teknelerin ne zaman alıkonulduğuna dair bilgi verilmedi.
Yemen'de hükümet ile Husiler birbirini Hudeyde'de ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçluyor.
Hudeyde'de BM gözetiminde ateşkes
Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.
BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Güncel

Kaynak: AA

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