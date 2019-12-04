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Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini 13 gemiyi alıkoymakla suçladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini yakıt ve gıda malzemesi yüklü 13 gemiyi alıkoymakla suçladı.

04.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:12Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini 13 gemiyi alıkoymakla suçladı
'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini yakıt ve gıda malzemesi yüklü 13 gemiyi alıkoymakla suçladı.
Husilere bağlı El-Mesire kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Birleşmiş Milletlerden (BM) gerekli izni alan ve Hudeyde Limanı'na ulaşması beklenen 13 gemiye koalisyon güçlerince el konuldu.
Haberde, gemilerin yakıt ve gıda yüklü olduğu, Suudi Arabistan'ın Cazan Limanı'nda tutulduğu belirtildi.
Husilerin işlettiği Yemen Petrol Şirketinden yapılan yazılı açıklamada ise BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in 22 Kasım'da Hudeyde Limanı'na petrol gemilerinin giriş çıkış yapabileceği yönündeki açıklamasına rağmen Arap Koalisyonu'nun gemileri alıkoyduğu ifade edildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan olaya ilişkin henüz açıklama gelmedi.
Hudeyde'de BM gözetiminde ateşkes
Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.
BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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