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Yemen'deki Husiler koalisyon güçlerini okulları yıkmakla suçladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, ülkede eğitim hizmeti veren 412 binayı yıkma suçlamasında bulundu.

12.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:18
Yemen'deki Husiler koalisyon güçlerini okulları yıkmakla suçladı
Yemen 'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, ülkede eğitim hizmeti veren 412 binayı yıkma suçlamasında bulundu.
Husilerin sözde hükümetine bağlı Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede koalisyon güçlerinin 5 yıldır yürüttüğü operasyonlarda 412 binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Koalisyon güçleri ülkede eğitim hizmeti veren 412 binayı yıktı, en çok etkilenen bölgeler 110 okulun yıkıldığı Hacce vilayetiyle, 106 okulun yıkıldığı Sada vilayeti oldu." ifadelerine yer verildi.
Koalisyon güçlerinin saldırısı sonucu 1491 okulun kısmen yıkıldığı aktarılan açıklamada, 756 okulun kapatıldığı bilgisine yer verildi.
Abluka ile koalisyon güçlerinin saldırılarının, 3 bin 652 eğitim kurumunu doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği belirtilen açıklamada, Yemen'de 2 milyona yakın öğrencinin ise bu durumdan muzdarip olduğunun altı çizildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Öte yandan Husilere ait El-Mesire kanalından açıklama yapan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, koalisyon güçlerinin Marib ve Cevf vilayetlerinde 7 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel
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