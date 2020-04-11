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Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini "yakıt gemilerini alıkoymayı sürdürmekle" suçladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, "yakıt yüklü 13 gemiyi alıkoymaya devam etmekle" suçladı.

11.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:38
Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini
Yemen 'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, "yakıt yüklü 13 gemiyi alıkoymaya devam etmekle" suçladı.
Husilere bağlı petrol şirketinden yapılan yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin, 38 gün boyunca alıkoydukları yakıt yüklü 14 gemiden sadece birinin Hudeyde limanına girişine izin verdiği belirtildi.
Limana gelen geminin, 29 bin 510 ton dizel taşıdığı ifade edilen açıklamada, koalisyon güçlerinin diğer 13 gemiyi alıkoymaya devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, gemilerde 320 bin tonun üzerinde benzin, mazot ve gaz olduğu aktarıldı.
Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri Husileri, Aden'den sonra ülkenin ikinci önemli limanı Hudeyde limanını, İran'dan ülkeye kaçak silah girişi için kullanmakla suçluyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel
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