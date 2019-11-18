Yemen'deki Husiler: Tarım sektöründeki zarar 20 milyar dolardan fazla

Yemen'deki Husiler ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle 2018 yılı sonuna kadar tarım sektöründe meydana gelen maddi zararın 20 milyar dolardan fazla olduğunu açıkladı.

İran destekli Husilerin Tarım Bakanı Macid Haşim el-Mutevekkil, Husilere ait El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen için tarımın hayati bir sektör olduğunu belirtti.

Ülke ekonomisinin yüzde 70'inin tarıma dayandığını ifade eden Mutevekkil, "Bizim kontrolümüzde bulunan bölgelerde, 2018 yılı sonuna kadar geçen süre içinde tarım sektöründe yaşanan maddi zarar 20 milyar dolardan daha fazla." ifadesini kullandı.

Mutevekkil ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun özellikle tarım alanlarını hedef aldığını söyledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA