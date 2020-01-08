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Yemen'deki Husilerden "ABD'ye karşı İran'a destek" açıklaması

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik Bedreddin el-Husi, ABD saldırılarına karşı İran'ı ve diğer tüm ülkeleri desteklediklerini söyledi.

08.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:50Yemen'deki Husilerden
'deki Husilerin lideri Abdulmelik Bedreddin el-Husi, ABD saldırılarına karşı 'ı ve diğer tüm ülkeleri desteklediklerini söyledi.
Husi, kendilerine ait El-Mesire televizyonunda yayımlanan konuşmasında, "İran'ın bugün ABD üslerini vurması, ABD'nin bölgedeki egemenliğinin yok olması için büyük bir başlangıçtır. ABD ile mücadelesinde İran'ı destekliyoruz. Aynı şekilde ABD saldırısına maruz kalan tüm ülkelerin yanındayız." ifadelerini kullandı.
ABD'nin İsrail'i desteklemek için savaşa girerek "direniş güçlerini" açıkça ve doğrudan hedef aldığını söyleyen Husi, İslam dünyasının birleşmesi ve her düzeyde iş birliği yapmasının zorunlu olduğunu vurguladı.
Konuşmasında Yemen'deki savaşa da değinen Husi, kendilerine karşı Yemen hükümetini destekleyen koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan'a "hesaplarını gözden geçirmesi" çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, İran, Güncel

Kaynak: AA

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