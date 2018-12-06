Yemen'deki İç Savaş: Yemen Barış Görüşmeleri İsveç'te Başlıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 12:51



06 Aralık 2018 Perşembe 12:51

Yemen'de yaklaşık dört yıldır devam eden iç savaşı sona erdirmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler öncülügündeki barış görüşmeleri bugün İsveç'te başlayacak.Başkent Stockholm'ün dışındaki Johannesbergs Kalesi'nde yapılacak gayrıresmi görüşmelerin ilerleyebilmesi için Yemen hükümeti ve Husi isyancıların heyetleriyle birlikte bir BM ekibi de çalışacak.Yemen'deki savaş son yılların en büyük insani krizine neden oldu.Çatışmalarda binlerce kişi ölürken, milyonlarca kişi açlığın eşiğinde yaşar hale geldi.Taraflar arasında iki yıldan bu yana ilk görüşmeler yapılacak.Geçen Eylül ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan görüşmeler Husi heyetinin gitmemesi nedeniyle gerçekleşememişti.Beklentiler neler?İsveç'teki görüşmelerde herhangi bir önemli ilerleme beklenmiyor.Uzmanlar bu görüşmelerdeki başlıca amacın, binlerce sivilin mahsur kaldığı belirtilen Kızıldeniz'deki liman kenti Hudeyde'de topyekün bir çatışmayı önlemek olduğunu söylüyor.BM ayrıca Yemen'in geleceğine dair siyasi çözüm için yapılacak görüşmelerin çerçevesini oluşturmayı umuyor.Yetkililer, gayresmi görüşmelerin çalışma grupları aracılığıyla yapılacağını söylüyor.Bir kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bazı konularda iki tarafın karşılıklı oturması anlamlı, diğer meseleleri ayrı gruplarda tartışacaklar." dedi.Uluslararası alanda tanınan ve Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun destek verdiği hükümetin temsileri dün İsveç'e ulaştı. BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths de önceki gün, İran destekli Husi isyancılardan oluşan heyetle Stockholm'e uçmuştu.Hükümet temsilcisi Abdullah el Alimi, yola çıkmadan hemen önce paylaştığı Twitter mesajında görüşmelerin "barış için gerçek bir fırsat" olduğunu söyledi.Husi heyetinin başkanı Muhammed Abdülselam da "görüşmelerin başarıyla sonuçlanması için çaba gösterileceğini" söyledi ancak isyancı güçlerin "çatışmaların yoğunlaştırılması girişimlerine karşı uyanık olacağı" uyarısında da bulundu.Yemen'de neden savaş çıktı?2015 başlarında Husi isyancıların ülkenin batısının büyük kesimlerini ele geçirip, Cumhurbaşkanı Abdrabbuh Mansun Hadi'yi ülke dışına kaçmaya zorlamasından bu yana iyice yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle, Yemen büyük bir yıkıma uğradı.İran'ın piyonu olarak gördükleri Husi isyancıların yükselişinden rahatsız olan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve diğer yedi Arap ülkesi, hükümeti yeniden iş başına getirmek amacıyla Yemen'e müdahale etti.BM'ye göre çatışmalarda en az 6.600 sivil ölürken, 10.560 sivil de yaralandı. Binlerce sivil de yetersiz beslenme, çeşitli hastalıklar ve kötüleşen sağlık koşulları nedeniyle önlenebilir nedenlerden hayatını kaybetti.Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de Ekim ayında her hafta 10 bin kolera vakasının bildirildiği uyarısında bulundu.