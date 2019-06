Yemen'deki iç savaşta 91 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Yemen'de 4,5 senedir devam eden iç savaşta 91 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

"Silahlı Çatışma Yer ve Olay Veri Projesi" (ACLED) adlı kuruluşun yayınladığı rapora göre, Yemen'de 2015 yılından bu yana devam eden 4,5 yıllık iç savaşta Şii Husi milislere karşı hükümet güçleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında yaşanan çatışmalar ve doğrudan sivilleri hedef alan saldırılarda 91 binden fazla Yemenli hayatını kaybetti.

Raporda doğrudan sivilleri hedef alan yaklaşık 4 bin 500 saldırıda 11 bin 700 sivil can kaybı oluştuğu kaydedilirken, bunların 8 bininin Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırıları sonucu yaşandığı, bin 900'ünün ise savaşın taraflarından Şii Husilerin düzenlediği saldırılar sonucu meydana geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin yaklaşık 8 bin sivili öldürdüğü, 1 bin 900'den fazla sivilin ise Husi güçlerince doğrudan hedef alındığı vurgulandı.

Raporda 91 bini aşan can kaybının geri kalanının ise merkezi hükümete bağlı ordu güçleri ve silahlı Husi milisler arasındaki çatışmalardan kaynaklandığına işaret edildi.

Raporda, iç savaşın başlangıcından bu yana ülkede 39 binden fazla çatışma yaşandığı ve 2018 yılının savaşın en ağır yılı olduğu vurgulandı. 2015 yılında yaklaşık 17 bin 100 kişinin, 2016'da 15 bin 100 kişinin ve 2017'de 16 bin 800 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, 2018 yılında ise 30 bin 800 can kaybı yaşandığı kaydedildi.

Rapora göre 2019 yılının ilk 6 ayında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 900 oldu.

Rapordaki verilerin 2015 yılında başlayan iç savaşın yıkıma uğrattığı Yemen'deki şiddetin vehametini ortaya koyduğunu belirten ACLED Direktörü Clionadh Raleigh, "Bu veriler hem faydalı hem de uyarıcı, uluslararası toplum, daha fazla kontrolsüz ve içinden çıkılmaz bir hal almadan bu çatışmaları takip etmek, anlamak ve çözmek için bu verileri değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.

Taiz, şiddetin en yoğun olduğu yer oldu

İç savaşta 2015'ten bu yana Husilerin kuşatması altında bulunan Taiz'in, şiddet ve çatışmaların en yüksek yaşandığı şehir olduğu ifade edildi.

Rapora göre, geçen 4,5 yılda Taiz şehrinde 18 bin 400'den fazla ölüm olurken, yaklaşık 2 bin 300 sivil silahlı güçler tarafından öldürüldü.

Taiz'i, yaklaşık 10'ar bin kişinin hayatını kaybettiği Hudeyde ve Cevf şehirleri takip etti.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı merkezi hükümete destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA