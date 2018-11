Yemen'deki İnsani Kriz Protesto Edildi

20 Kasım 2018 Salı 23:28



- Gösteriden detaylar Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı'nın konuşması Yemen 'deki insani kriz protesto edildiSaadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı: "Bu zulme çanak tutanlarla ilişkiler derhal kesilmelidir. Biz buradan diyoruz ki ülkemizin dönem başkanlığını yaptığı D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı acilen toplanmalı, askeri, siyasi, ekonomik adımlar net ve kararlı bir şekilde atılmalıdır"İSTANBUL (AA) Yemen'de yaşanan insanlık krizi Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları tarafından protesto edildi.?? Şişli 'deki Yemen İstanbul Fahri Konsolosluğu önünde toplanan partililer, "İnsanlık işgal altında", "Yemen için dünya kör ve sağır yazılı" pankartlar açarak, ??"İstanbul'dan Yemen'e direnişe bin selam" ve "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" sloganları attı, tekbir getirdi.Grup adına basın açıklamasını yapan Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı, Yemen'de 2012 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ve kurulan Ulusal Geçiş Konseyi Hükümetiyle zorlu bir sürecin başladığını söyledi.Kalaycı, koalisyonun saldırılarının başladığı 2015 yılından bu yana Yemen'de insani durumun her geçen gün kötüye gittiğini belirtti.Ülkedeki hava sahasının kapatılması ve limanların kullanılamaması sebebiyle insani yardımların girişinin engellendiğini aktaran Kalaycı, şöyle konuştu:"Yemen halkı bir taraftan açlıkla boğuşurken, öte taraftan kolera ile mücadele etmektedir. Temiz suya ulaşamamanın yol açtığı kolera, ilaç ve aşının bulunmamasından dolayı hızla Yemen şehirlerine yayılmaktadır. Birleşmiş Milletler BM ) ve Dünya Sağlık Örgütü 'nün aktardığı verilere göre, 2 bin 300 Yemenli koleradan dolayı hayatını kaybetmiştir. 1 milyon 100 binden fazla kolera vakasına rastlanmış, 3 milyon Yemenli ise kolera tehdidi altında yaşamını sürdürmektedir. BM son yaptığı açıklamada, kısa süre içerisinde Yemen'e gıda ulaştırılamaması durumunda 14 milyon Yemenlinin açlıktan dolayı hayatını kaybedebileceğini belirtti. Kirli hesapların ve aşağılık ittifakların sonucunda Yemen'de, üç yıllık sürede beş bini çocuk, otuz bine yakın Yemenli ölürken yarım milyonu da yaralandı. On binlerce Yemenli başka ülkelere sığınırken, üç milyona yakın kişide ülke içinde yerinden ve yurdundan edildi, on milyona yakını da salgın hastalıklar ve açlığa terk edildi."Yemen'deki durumdan dolayı masumların zarar gördüğünü ifade eden Kalaycı, "Körpecik, günahsız, masum yavruların bir lokma ekmeğe muhtaç olması vicdanlara onarılmaz acılar zerk etti. Avrupa 'nın ikiyüzlülüğüdür, BM'nin gerçek yüzüdür ve Müslüman ülkelerdeki koltuk sevdalılarının işbirlikçi tutumudur. Bugün Yemen'de ortaya çıkan bu zulmün, bu vahşetin, bu kibrin bin bir yüzünü her yerde ifşa edip el ele direnmenin çağrısıdır. Biz buradan Yemen'de yaşanan bunca vahşete karşı kafalarını koltuğuna gömen Müslüman ülkelerin yöneticilerine sesleniyoruz; bu zulme çanak tutanlarla ilişkiler derhal kesilmelidir. Biz buradan diyoruz ki ülkemizin dönem başkanlığını yaptığı D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı acilen toplanmalı, askeri, siyasi, ekonomik adımlar net ve kararlı bir şekilde atılmalıdır" ifadelerini kullandı.