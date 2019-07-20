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Yemen'deki kimsesiz çocuklara yardım için kermes düzenlediler

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Yemen'deki kimsesiz çocuklar için kermes düzenlendi.

20.07.2019 12:32 Yemen
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Yemen'deki kimsesiz çocuklar için kermes düzenlendi.

Merkez Gölbaşı Camisi bahçesinde gerçekleştirilen kermeste Kuran kursunda eğitim alan öğrencilerin ailelerinin hazırladığı yöresel yemekler ve tatlılar ile el işi ürünler satışa sunuldu.

İlçe Müftüsü Kamil Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada kermeste emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kermesi Yemen'de bulunan aç ve kimsesiz çocuklar için düzenledik. Elde edilen gelir en yakın zamanda Yemen'e gönderilecek. İnşallah bir nebze de olsa orada Müslüman kardeşlerimizin dertlerine çare olur. Allah tez zamanda bütün İslam alemine huzur ve mutluluklar versin. Dualarımız bu yönde. Kermeste emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Kermese vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
Kaynak: AA
Viranşehir, Şanlıurfa, Yemen, Güncel

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