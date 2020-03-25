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Yemen'deki sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in Aden kentinde sağanak yağışın neden olduğu sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

25.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:44
Yemen'deki sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti
Yemen 'in Aden kentinde sağanak yağışın neden olduğu sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, güneydeki Aden kentinde etkili olan sağanak yağış sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirirken 6 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, bölgede yıllardır bu denli bir sağanak yağış olmadığını, Aden'in birçok ilçesinde evlerin sel nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.
Aden kent merkezi ve ilçelerinde sel sebebiyle sokakları su basarken, sel sularının özellikle El-Mualla ilçesinde arabaları sürüklediği görüldü.
Yemen'deki insani kriz
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Yemen'de bugüne kadar çatışmalarda 100 binin üzerinde can kaybı yaşandığı tahmin ediliyor.
Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birine sahne olan ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Güncel

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