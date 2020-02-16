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Yemen'deki taraflar arasında esir anlaşması sağlandı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki çatışan tarafların detaylı bir esir anlaşması konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

16.02.2020 19:56 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:56Yemen'deki taraflar arasında esir anlaşması sağlandı
Birleşmiş Milletler (BM), 'deki çatışan tarafların detaylı bir esir anlaşması konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.
BM Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Temsilciliği Ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin yaptığı ortak açıklamaya göre, Yemen'de çatışan taraflar 'da yaptıkları 7 gün süren görüşmeler sonucunda, esir takası konusunda anlaşmaya vardı.
Buna göre taraflar, Stockholm Anlaşması uyarınca, çatışma sürecinde esir düşen kişileri kademeli olarak serbest bırakacak.
BM Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, yaptığı açıklamada, taraflara süreci bir an önce başlatmaları konusunda çağrıda bulunarak, "Sevdiklerine kavuşmak için gün sayan binlerce kişinin acısı artık dinmeli." ifadesini kullandı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Amman, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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