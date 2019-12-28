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Yemen'den "işgalci güçlere" ülkeyi terk etme çağrısı

Yemen'deki Güney Ulusal Kurtuluş Konseyi "işgalci güçlere", ülkeyi terk etme ve Yemenlilerin "kendi kaderlerini tayin" etmelerine izin verilmesi çağrısı yaptı.

28.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:28 Yemen'den
'deki Güney Ulusal Kurtuluş Konseyi "işgalci güçlere", ülkeyi terk etme ve Yemenlilerin "kendi kaderlerini tayin" etmelerine izin verilmesi çağrısı yaptı.
Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki savaşın durması gerektiği belirtildi.
Ülkenin kuzey ve güneyinde savaşan siyasi taraflara Yemen'in geleceğini tartışmak üzere diyalog masasına oturma çağrısı yapılan açıklamada, işgal güçleriyle ilgili de şu ifadelere yer verildi:
"Konsey, şekli ve ismi ne olursa olsun hiçbir yabancı işgalci gücün varlığını kabul etmemekte ve bu güçleri derhal ülkeyi terk etmeye, Yemen'e de kendi kaderini tayin etme hakkını vermeye çağırmaktadır."
Yemen'in El-Mehra ilinde 19 Ekim'de, ülkede devam eden savaşın durdurulması ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen topraklarındaki varlığına karşı çıkılması amacıyla "Güney Ulusal Kurtuluş Konseyi" kurulmuştu.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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