Yemen'e Yardım Kampanyası

AK Parti Reyhanlı
Gençlik Kolları üyeleri, " Yemen
'e sessiz kalma" yardım kampanyasına destek verdi.
AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen halkına AK Parti Gençlik kolları olarak destek olmak istediklerini söyledi.
Yemen halkının gıda yetersizliği ve sağlık sorunları nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten Horoz, "Yemen'deki çocukların ölmemesi için Reyhanlı'daki gençlik kollarındaki arkadaşlarımızla birlikte başlatılan kampanyaya destek olduk." dedi.
Horoz, toplanan yardımları Reyhanlı Ziraat Bankası
Şubesi'nde, Yemen için açılan hesaba aktarıldığını da sözlerine ekledi.
14 Aralık 2018 Cuma 16:53