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Yemen hükümet güçleri Sokotra'da denetimi sağladı

Yemen'in Sokotra Adası'nda cuma günü yaşanan "darbe girişiminin" ardından güvenlik güçleri adada kontrolü tamamen sağladı.

07.10.2019 14:30Yemen hükümet güçleri Sokotra'da denetimi sağladı
Yemen'in Sokotra Adası'nda cuma günü yaşanan "darbe girişiminin" ardından güvenlik güçleri adada kontrolü tamamen sağladı.
Sokotra Emniyet Müdürü Albay Faiz Tahis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ordu birlikleriyle iş birliği halinde Sokotra'da güvenliği tamamen sağladıklarını belirtti.
Tahis, "Sokotra'da hiçbir şart altında geri adım atmaksızın egemenliğimizi ve ulusal kırmızı çizgilerimizi korumaya kararlıyız." ifadesini kullandı.
Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, perşembe günü Ali er-Recdehi'nin yerine Sokotra Emniyet Müdürü olarak Albay Faiz Tahis'i atamıştı.
Yerel kaynaklar, görevini teslim etmek istemeyen Recdehi'nin cuma günü Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı gruplarla Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla "darbe girişiminde" bulunduğunu aktarmıştı.

Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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