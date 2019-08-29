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Yemen Hükümeti, Aden'de hava saldırısından BAE'yi sorumlu tuttu

Yemen Hükümeti, 30 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısından Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) suçladı.

29.08.2019 17:20 Yemen Hükümeti, Aden'de hava saldırısından BAE'yi sorumlu tuttu
Yemen Hükümeti, 30 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısından Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) suçladı.

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Yemen'in Aden ve Ebyen kentinde bulunan Yemen ordusunun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

Hadrami, BAE tarafından düzenlenen saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 30 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Hadrami, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, BAE'nin saldırılarını kınaması ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruması için çağrıda bulundu.

BAE Yemen'in Aden şehrinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 30 kişi hayatını kaybetmişti. - ADEN

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel

Kaynak: İHA

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