Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yemen hükümeti: Husilerin gazetecilere verdiği ceza esir takası çabalarını baltalayabilir

Yemen hükümeti, Husilerin 4 gazeteciyi idam cezasına çarptırmasının, esir takası çabalarını baltalayabilecek türden gerginliği tırmandıran bir adım olduğunu belirtti.

11.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:48
Yemen hükümeti: Husilerin gazetecilere verdiği ceza esir takası çabalarını baltalayabilir
Yemen hükümeti, Husilerin 4 gazeteciyi idam cezasına çarptırmasının, esir takası çabalarını baltalayabilecek türden gerginliği tırmandıran bir adım olduğunu belirtti.
İnsan Hakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin aldığı karar için "Bu Karar, Birleşmiş Milletler'in (BM) esir takası konusunda sarf ettiği çabaları baltalayabilecek türden gerginliği tırmandıran bir adım." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, BM'ye gazetecilerin kurtarılması ve serbest bırakılmaları için harekete geçme çağrısında bulunuldu.
Enformasyon Bakanlığı da açıklamasında, yapılanın "gazetecilere yönelik çok yönlü bir suç" olduğunu ifade etti.
Yemen'de uluslararası tanınırlığı bulunmayan İran destekli Husilere ait "sözde mahkeme" 2015'te Husiler tarafından kaçırılan 10 gazeteciden 4'ü hakkında idam kararı verirken diğer 6'sının denetimli serbest bırakılmasına hükmetmişti.
Husiler, Haziran 2015'te 9, aynı yıl ağustos ayında da bir gazeteci daha kaçırmıştı. Yemen hükümetiyle iş birliği yapmakla suçlanan gazetecilerin yargılanmasına ise 10 Eylül 2018'de başlanmıştı.
BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith, 20 Mart'ta, Kovid-19 tehdidi nedeniyle ülkede çatışan taraflara "esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı davranmaları" çağrısında bulunmuştu.
BM'nin çağrısına karşılık veren Yemen hükümeti ile Husiler ilk takası gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sunucuyu canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı Haberler
Sunucuyu canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
DSÖ’nün Türkiye’ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz Haberler
DSÖ'nün Türkiye'ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Haberler ›› Güncel ››Yemen hükümeti: Husilerin gazetecilere verdiği ceza esir takası çabalarını baltalayabilir - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:29: KAVGA VAR İHBARINA GİDEN POLİSE 'POLİS HAFTASI' KUTLAMASI - Haber 00:26: Amerikalılar salgında evlerinden çıkmayınca hava kirliliği yüzde 30 azaldı - Haber 00:26: Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: "Mısır'daki Filistinlilerin getirilmesi için Kahire'yle koordine... - Haber 00:21: Sessizliğe bürünen İstanbul'un lüks caddesi havadan görüntülendi - Haber 00:20: Arap dünyasında Kovid-19 kaynaklı can kaybı artıyor - Haber 00:13: Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti - Haberler 23:45: Sunucu Erem Şentrük'ü canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı - Magazin 23:14: Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi - Haber