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Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi "Ebyen'de ortak güvenlikte" anlaştı

Yemen'deki meşru hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında Ebyen ilinin merkezi Zencibar'da güvenliğin ortak sağlanması anlaşması yapıldı.

14.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:56
Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi
Yemen 'deki meşru hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında Ebyen ilinin merkezi Zencibar'da güvenliğin ortak sağlanması anlaşması yapıldı.
Yemen hükümetine yakın askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistanlı subayların gözetiminde Zencibar kentinin doğusundaki sahil kenti Şukra'da taraflar arasında anlaşmaya varıldı.
Askeri kaynak, anlaşma uyarınca GGK bünyesindeki Hizam Emni birlikleriyle güvenlik işlerini ortak yürütmek üzere hükümet güçlerinin Zencibar kentine gireceğini belirtti.
Anlaşmanın, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Riyad Anlaşması'nın uygulanması için yürüttüğü çaba çerçevesinde gerçekleştiğini aktaran kaynak, Ebyen Valisi Ebubekir Huseyn'in yanı sıra her iki taraftan askeri yetkililer ve bölgenin önde gelenlerinin anlaşmaya varılmasına öncülük ettiğini aktardı.
Ne olmuştu?
Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.
Güney Hareketi, savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de "Siyasi Geçiş Konseyi" adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.
BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.
Suudi Arabistan'ın girişimi sonucu Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım 2019'da imzalanmıştı.
Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir emniyet müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Riyad, Yemen, Güncel
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