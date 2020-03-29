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Yemen hükümeti Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşı 86 mahkumu serbest bıraktı

Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılması ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında 86 mahkumu tahliye etti.

29.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:24
Yemen hükümeti Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşı 86 mahkumu serbest bıraktı
Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılması ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında 86 mahkumu tahliye etti.
Hükümete bağlı haber ajansı SABA'ya göre, El-Mehra ili Başsavcılığı, tutuklu bulunan mahkumlardan tutukluluk sürelerinin üçte ikisini doldurmuş olanlardan 49'unu serbest bıraktı.
Söz konusu adımın, Kovid-19'la mücadele kapsamında hapishanedeki mahkum yoğunluğunun azaltılması için atıldığı kaydedildi.
Taiz Başsavcılığı da Merkez Hapishanesi'nde hafif suçlardan hüküm giymiş 37 mahkumu tahliye etti.
Taiz Başsavcısı Abdulvahid Mansur, bu adımın ilk aşama olduğunu, gelecek günlerde başka mahkumların da serbest bırakılacağını söyledi.
Yemen'de daha önce de Hadramevt'te 83, Şebve'de 43 mahkum salıverilmişti.
Yemen'de şu ana kadar tespit edilmiş Kovid-19 vakası bulunmuyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Başsavcı, Yemen, Taiz, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Yemen hükümeti Kovid-19'un yayılması ihtimaline karşı 86 mahkumu serbest bıraktı - Haberler

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