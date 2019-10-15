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Yemen hükümetinden 10 geminin Hudeyde Limanı'na girişine onay

Yemen hükümeti, petrol ürünleri taşıyan 10 geminin Hudeyde Limanı'na girişini onayladı.

15.10.2019 12:56Yemen hükümetinden 10 geminin Hudeyde Limanı'na girişine onay
Yemen hükümeti, petrol ürünleri taşıyan 10 geminin Hudeyde Limanı'na girişini onayladı.
Yemen resmi haber ajansı SABA'nın Yemen Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, hükümet, Husilerin daha önce girişlerine engel olduğu petrol ürünleri taşıyan 10 geminin Hudeyde Limanı'na girişine izin verdi.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında söz konusu gemilerin Hudeyde Limanı'na girerek yüklerini boşaltmasına izin verilme amacının "Hudeyde kentine yakıt sevkıyatının başlatılmasını hızlandırmak, halkın sıkıntılarını hafifletmek ve Husilerin kontrolündeki bölgelerde insani durumu iyileştirmek" olduğu ayrıca bu adımın uluslararası kuruluşlardan gelen taleplere yanıt ve Stockholm Anlaşması'nı uygulama çabalarına destek niteliği taşıdığı ifade edildi.
Söz konusu gemilerin Hudeyde Limanı'na girişinin engellenmesi Stokholm Anlaşması'nın uygulanmasını başarısızlığa uğratma çabası olarak değerlendirilen açıklamada, gemi sahiplerinin 49 sayılı hükümet kararına uymalarını engelleyen Husilerin, vergileri ve yasal ödemeleri toplayarak kontrollerindeki bölgelerde yaşayan sivillerin maaşlarını ödemeyi amaçladığı kaydedildi.
Husilerin kontrolündeki bölgelerde iki haftayı aşkın süredir, petrol ürünleri açısından ciddi bir kriz yaşanıyor, bu da büyük oranda fiyat artışlarına yol açıyor. Yemen hükümeti, gemilerin yakıt ithalat kurallarına uymadıkları için zamanında limana ulaşamamasından Husileri sorumlu tutarken, Husiler ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile hükümeti petrol gemilerini alıkoyarak Hudeyde Limanı'na girmelerini önlemekle suçluyor.

Dışişleri Bakanlığı, Hükümet, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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