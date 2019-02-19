Yemen Hükümetinden Hudeyde Konusunda Şartlı Anlaşma

Kaynak: AA

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Husiler ile Hudeyde'de çatışma noktalarından ve limanlardan çekilme konusundaki ön anlaşmayı "şartlı" olarak kabul etti.BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nde (RCC) Yemen hükümetini temsil eden heyetten bir kaynak, RCC başkanlığında Husiler ile Hudeyde'den kısmen çekilme konusunda anlaşmaya varıldığına işaret ederek, ancak heyetin anlaşmayı nihai olarak kabul etmediğini, konuyu Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye ileteceklerini belirtti.Ön anlaşmayı şartlı olarak kabul ettiklerini, bazı şartlar öne sürdüklerini aktaran kaynak, anlaşmanın paket olarak kabul edilmesini, Husilerden önce olduğu gibi kentte yerel idarenin yönetimi devralmasını, yerel polis ve güvenlik gücünün görevini yeniden üstlenmesini şart koştuklarını ifade etti.Kaynak ayrıca anlaşmanın aşamalı olarak hayata geçirilmesini, ancak tüm bunların öncesinde Husilerin anlaşmanın tamamını kabul etmesini şart koştuklarını kaydederek, çünkü Husilerin anlaşmada yalnızca kendi taleplerinin uygulanmasını istediğini aktardı.RCC Başkanı Michael Anker Lollesgaard liderliğinde yürütülen görüşmeler sonucu Yemen hükümeti ile Husilerin, iki tarafın güçlerinin de Hudeyde kentindeki bazı çatışma noktalarından ve limanlardan çekilme konusunda anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.BM Genel Sekreter Sözcülüğünden dün yapılan açıklamada, Yemenli tarafların Stockholm'de varılan ateşkes anlaşması kapsamında Hudeyde'de dördüncü kez bir araya geldiği ve kentteki askeri güçlerini yeniden konuşlandırma konusunda önemli ilerleme kaydettiği bildirilmişti.Uzun ve yapıcı görüşmelerin ardından tarafların güçlerini karşılıklı olarak yeniden konuşlandırma ve Hudeyde'den çekilme konusunda anlaşmaya vardıkları ifade edilmişti.Stockholm AnlaşmasıYemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.