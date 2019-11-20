Haberler » Güncel » Yemen hükümetinden İran'a 'Husi Büyükelçi' tepkisi - Haber

Yemen hükümetinden İran'a "Husi Büyükelçi" tepkisi

Yemen Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Husilerin temsilcisini Yemen Büyükelçisi olarak tanımasına tepki göstererek, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

20.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:00Yemen hükümetinden İran'a
Dışişleri Bakanlığı, 'ın Husilerin temsilcisini Yemen Büyükelçisi olarak tanımasına tepki göstererek, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı.
Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya dair yazılı açıklama yayımlandı.
Açıklamada, İran'ın Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası anlaşmaları açık bir biçimde ihlal ettiği belirtilerek, Yemen'in İran'daki diplomatik temsilciliğinin boşaltılması ve Husilere verilmesi kınandı.
İran'ın söz konusu uygulamasına karşılık, gerekli yasal tedbirlerin alınacağı ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma, İran'ın bu girişimi karşısında sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapıldı.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Husilerin temsilcisi İbrahim ed-Deylemi'nin, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye bugün güven mektubunu sunduğu belirtilmişti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen, İran, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:58 Uşak'ta köylülerden sanayi bölgesine destek
11:58 Şule çet'in ölümüyle ilgili savcı mütalaasını açıkladı arşiv
11:58 İspark otoparkında değnekçiler yine görüntülendi
11:54 Vergi ödemede son gün 30 Kasım
11:53 Yapı Kredi 75. Yıl Sergisine 15 bin ziyaretçi
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
20.11.2019 11:59:57