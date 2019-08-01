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Yemen hükümetinden İran'a suçlama

Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik, 32 kişinin hayatını kaybettiği, Husilerin balistik saldırısında İran'ın parmağı olduğunu söyledi.

01.08.2019 16:55 Yemen hükümetinden İran'a suçlama
Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik, 32 kişinin hayatını kaybettiği, Husilerin balistik saldırısında İran'ın parmağı olduğunu söyledi. Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aden kentindeki 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara değindi. Abdülmelik, Aden'de gerçekleştirilen saldırıların arkasında İran'ın parmağı olduğunu söyleyerek, "Husilerin Aden kentinde eş zamanlı saldırı düzenlemesi, saldırıların arkasında İran olduğunu gösterir" dedi. Abdülmelik, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek ölenler için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.
SUUDİ ARABİSTAN ADEN SALDIRISINI KINADI Suudi Arabistan Sana Büyükelçisi Muhammed Al Caber, Aden'deki saldırıyı kınayarak, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. Caber, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İran, El Kaide ve DEAŞ'ın amacı, istikrarı bozmak ve uluslararası yasaları ihlal etmekten ibarettir" ifadelerini kullandı. Husilerin sabah saatlerinde Aden kentindeki askeri geçit törenine saldırısında 32 asker hayatını kaybetmişti.
(İHA)

Yemen, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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