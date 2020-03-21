Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yemen hükümetinden Kovid-19'a karşı uluslararası kurumlara eğitim faaliyetlerini durdurma çağrısı - Haberler

Yemen hükümetinden Kovid-19'a karşı uluslararası kurumlara eğitim faaliyetlerini durdurma çağrısı

Yemen hükümeti, ülkede henüz görülmeyen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında Yemen'de faaliyet gösteren uluslararası kurumlara, eğitim faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.

21.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:06
Yemen hükümetinden Kovid-19'a karşı uluslararası kurumlara eğitim faaliyetlerini durdurma çağrısı
Yemen hükümeti, ülkede henüz görülmeyen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında Yemen'de faaliyet gösteren uluslararası kurumlara, eğitim faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.
Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nizar Basuheyb, Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan basın açıklamasında, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumlara, atölye çalışmaları, konferanslar ve kurslar dahil her türlü eğitim faaliyetlerini 2 hafta süreyle durdurma çağrısında bulundu.
Basuheyb, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık personeline verilecek eğitimlerin hariç tutulabileceğini belirtti.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkedeki tüm doktor, sağlık uzmanı, sağlık personeli ve tıp fakültesi öğrencilerine koronavirüsle mücadeleye hazırlık için gönüllü destek çağrısında bulunuldu.
Destek olmak isteyenlerin bakanlığa başvuruda bulunabileceği aktarıldı.
Yemen'de şuana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Yemen, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti Haberler
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti
Türkiye, evlere kapanmışken İran’da ölü sayısı artıyor! Haberler
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor!
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı Haberler
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Haberler
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı Haberler
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

Ayvalık'ta el değmeden ekmek satışı dönemi başladı - Haber Fatsa Belediyesi'nden dezenfekte çalışmaları - Haber Fatih'te berber dükkanları dezenfekte edildi - Haber Afyonkarahisarlı berberler hizmetlerini askıya aldı - Haber Yangında hayatını kaybeden itfaiyeci toprağa verildi - Haber Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı - Ekonomi
Loading