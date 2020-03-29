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Yemen hükümetinden, Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırısına tepki

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan topraklarına yönelik füze saldırısını kınadı.

29.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:10
Yemen hükümetinden, Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırısına tepki
Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan topraklarına yönelik füze saldırısını kınadı.
Yemen Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Husi milislerin, dün akşam saatlerinde kardeş ülke Suudi Arabistan'ın Riyad ve Cazan kentlerini balistik füzeyle hedef almasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
BM'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılması ihtimaline karşı yaptığı ateşkes çağrısına birkaç gün önce Husilerin de olumlu yanıt verdiği anımsatılan açıklamada, BM'nin çağrısına olumlu yanıt verdikten sonra bile bu tür faaliyetlere devam etmeleri, "Husilerin barışı istemediği anlamı taşıdığı" şeklinde değerlendirildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bugün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava savunma kuvvetlerinin cumartesi akşamı Husilerin Sana ve Sada'dan Riyad ve Cazan'a doğru attığı iki balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.
Suudi Arabistan resmi televizyonu da başkent Riyad semalarında bir balistik füzenin düşürüldüğünü açıklamıştı.
Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Riyad, İran, Güncel

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