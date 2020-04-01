Yemen: Husiler, Dünya Gıda Programı'na ait 6 kamyon una el koydu
Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait 6 kamyon una "son kullanma tarihi geçtiği" iddiasıyla el koydu
01.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:44
Yemen 'de başkent Sana başta olmak üzere ülkenin büyük kısmında kontrolü elinde tutan Şii milis grup Husiler, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait 6 kamyon una el koydu.
İran destekli grup, kamyonlardaki unun "son kullanma tarihinin geçtiğini" iddia etti.
İran destekli grup, kamyonlardaki unun "son kullanma tarihinin geçtiğini" iddia etti.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Birleşmiş Milletler, Yemen, Dünya