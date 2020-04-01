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Yemen: Husiler, Dünya Gıda Programı'na ait 6 kamyon una el koydu

Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait 6 kamyon una "son kullanma tarihi geçtiği" iddiasıyla el koydu

01.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:44
Yemen: Husiler, Dünya Gıda Programı'na ait 6 kamyon una el koydu
Yemen 'de başkent Sana başta olmak üzere ülkenin büyük kısmında kontrolü elinde tutan Şii milis grup Husiler, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait 6 kamyon una el koydu.

İran destekli grup, kamyonlardaki unun "son kullanma tarihinin geçtiğini" iddia etti.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Birleşmiş Milletler, Yemen, Dünya
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