Yemen İçin Barış Müzakeresi Kararı

Suudi Arabistan
öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen
'deki yaralı Husilerin tahliyesine izin verdi.
Yemen'de devam eden iç savaşın sona erdirilmesi için barış müzakeresine yönelik adımlar atıldı. Birleşmiş Milletler
organizatörlüğünde Çarşamba
günü İsveç
'te gerçekleştirilmesi planlanan barış görüşmeleri öncesi Yemen'deki yaralı Husilerin tahliyesine izin verildiği bildirildi. Koalisyon sözcüsü Turki el-Malki, insani kaygıların giderilmesi ve güven ortamının inşa edilmesi amacıyla böyle bir karar alındığını kaydederek, 50 yaralı Husinin tedavi edilmek üzere başkent Sana'dan Umman'a bir uçakla gönderilmesi konusunda Birleşmiş Milletler ile anlaşmaya varıldığını dile getirdi. İsveç'e gidecek olan uçakların koalisyon tarafından denetlenmemesini talep eden Husiler, Kuveyt
tarafından tahsis edilen bir uçakla yolculuk yapmak istediklerini ifade etti.
Çarşamba günü İsveç'te başlaması öngörülen barış görüşmelerini Birleşmiş Milletlerin Yemen Özel Elçisi İngiliz Diplomat Martin Griffiths
yönetecek. İran
'dan barış müzakerelerine destek
İran hükümeti de barış müzakerelerini memnuniyetle karşıladığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın İsveç'te yapılması planlanan müzakereleri memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, "Tahran
Yemen'deki krizin son bulması ve insani yardımların ulaştırılmasının hızlandırılması noktasında uluslararası görüşmelere hazır" dedi. - SANA
İsveç,Suudi Arabistan,Yemen
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:07