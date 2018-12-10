Yemen İçin Harekete Geçilmeli"

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:11



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:11

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, açlık, hastalık ve iç savaşla karşı karşıya kalan Yemen'de bütün dünyanın gözleri önünde dram yaşandığını belirterek, BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ve insanlığın Yemen için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.Arslan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 10 Aralık'ın İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunca kabul edilişinin yıl dönümü olduğunu anımsattı.Bu önemli günün yıl dönümünde tüm dünyada hala insan hakları ihlallerinin yaşanmasının üzüntüsü içerisinde olduklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:"Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Yemen'de, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, Doğu Guta'da, Myanmar'da, Arakan'da, Ukrayna'da, Doğu Türkistan'da bombalar patlamakta, sivil halk ve çocuklar can vermekte, doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmakta, insanlar kaçırılmakta, masum insanlar sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini ağır şekilde ödemekte. İnsanların yaşama hakkı elinden alınmakta, açlık ve yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta, kitlesel göçler yaşanmaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz. Açlık, hastalık ve iç savaşla karşı karşıya kalan Yemen'de bütün dünyanın gözleri önünde bir dram yaşanmakta. BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve insanlık Yemen için harekete geçmelidir."Hak-İş olarak Yemen'deki insanlık dramına "dur" demek için Memur-Sen, İHH, Deniz Feneri ve AFAD ile "Yemen İnsanlığı Bekliyor" sloganıyla yardım kampanyası başlattıklarını hatırlatan Arslan, üyeleri başta olmak üzere tüm insanlığı Yemen halkı ile dayanışmaya davet etti.