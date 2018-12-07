Yemen İçin Yardım Kampanyası

Bartın
'da Yemen
için yardım kampanyası başlatıldı.
Bartın Sivil İrade Platformu Sözcüsü Aydın
Kuloğlu, Hükümet
Caddesi Arap Camisi önünde yaptığı açıklamada, 2012'den bu yana, Yemen'de büyük bir zulmün olduğunu ve insanların çoğunun hastalıklardan öldüğünü söyledi.
Savaş nedeniyle günde 130 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiğini ve şu ana kadar 80 bin mazlumun katledildiğini kaydeden Kuloğlu, şöyle konuştu:
"Stratejik konumu ve dünyanın en zengin enerji bölgelerine yakınlığı sebebiyle, geçmişten bu yana uluslararası güç odaklarının hedefinde olan Yemen, şimdi de kirli bir savaşın hüküm sürdüğü bir ülke olarak ayakta kalmaya çalışıyor. 21 milyon insanın gıdaya ulaşmada sıkıntı yaşadığı Yemen'de, savaştan dolayı 7 bin insan öldü. 3 milyon insan evini terk etmek zorunda bırakıldı. Bartın Sivil İrade Platformu paydaşları olarak, ülkemizin ve ümmetin her bir bireyini Yemenli mazlumlara yardıma davet ediyoruz. Biz, Yemen, Suriye
, Filistin
ve dünyanın diğer mazlum coğrafyalarındaki Müslüman kardeşlerimizle, ekmeğimizi paylaşmakla imtihan edildiğimize inanıyoruz."
Yemen'deki mazlum halka destek olmak için yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Kuloğlu, vatandaşlara kampanyaya destek çağrısında bulundu.
Bartın,Yemen
07 Aralık 2018 Cuma 14:49