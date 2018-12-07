Yemen İçin Yardım Kampanyası

Elazığ
'da Yemen
için yardım kampanyası başlatıldı.
Elazığ Belediyesi, İnsani Yardım Derneği, Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu iş Birliği ile Elazığ Demokrasi Meydanı
'nda açılan stantta Yemen'de yaşanan insani kriz için yardım kampanyası başlatıldı.
Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mashar Ayaz yaptığı konuşmada, Yemen'de krizin yıllardır devam ettiğini, milyonlarca insanın gıdaya ulaşımında büyük sıkıntı yaşandığını söyledi.
Yemen'deki vatandaşlara yardım kampanyasını başlattıklarını aktaran Ayaz, şöyle konuştu:
"Her 10 dakikada bir çocuk ölüyor. Biz Türk halkı olarak dün nasıl Suriye
, Irak
, Mısır
gibi İslam ülkelerine nasıl yardım ettiysek bugün de Yemen'in yanında olacağız. Burada başlattığımız yardım kampanyası sonucunda yardımların bir nebze onların yaralarını saracağını düşünüyorum. Türk halkı yardım sever bir millettir."
İnsani Yardım Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç
, "Türkiye
geçmişte yardıma ihtiyaç duyan herkese el uzattığı gibi bugünde Yemen de duyarsız kalmadı. Üç hafta sürecek olan bu yardım kampanyası bu yardım kervanı yola çıkacak oradaki kardeşlerimize ulaştırılacak." diye konuştu.
Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü İbrahim Kayaoğlu
da, Yemen'de zor durumdaki insanlara yiyecek içecek gitmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti.
Demokrasi Meydanı,Elazığ,Yemen
07 Aralık 2018 Cuma 18:45