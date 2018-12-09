Yemen İçin Yardım Kampanyası

Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Türkiye
Diyanet Vakfınca başlatılan " Yemen
'e Sessiz Kalma" yardım kampanyasına Giresun
Müftülüğü 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerince 500 liralık bağış yapıldığı bildirildi.
İl Müftüsü Muhittin Oral, yaptığı yazılı açıklamada, kurs öğrencilerinin Yemen'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadıklarını belirtti.
Yardımlaşma kumbarası oluşturulduğu ve burada toplanan 500 liranın kendilerine teslim edildiğini vurgulayan Oral, duyarlılıklarından dolayı öğrenciler ile öğretmenlerine teşekkür ettiğini aktardı.
Oral, Yemen halkına destek amacıyla başlatılan kampanyaya Giresunluların gereken ilgiyi göstermelerini isteyerek, şunları kaydetti:
"Mazlum ve mağdurlara yardım eli uzatmak insani bir görevdir. Kadirşinas milletimiz dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan insanların acılarına her zaman ortak olmuştur. Yemenliler, dozu her geçen gün biraz daha artan şiddet ve yoksullukla mücadele etmektedir. Yardımsever Giresun halkını Yemen'e yardım yapmaya davet ediyoruz."
Türkiye,Diyanet İşleri Başkanlığı,Giresun,Yemen
09 Aralık 2018 Pazar 13:16