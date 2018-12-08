Yemen İçin Yardım Kampanyası Başlattılar

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:05



08 Aralık 2018 Cumartesi 13:05

Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu üyeleri, Yemen'de yaşanan insanlık dramı için yardım kampanyası başlattı.Denizli'de 52 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu platforma üye sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, "insanlık dramının yaşandığı Yemen" özel gündemi ile bir araya geldi.Kızılay Denizli Şube Başkanı Erdal Otçu, Ahi Sinan Ahilik Kültürünü Araştırma Yayma ve Yardımlaşma Derneği'nin (AHİYAD) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Kızılay'ın çalışmaları ve Yemen'de yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.AHİYAD Başkanı Ali Ordu da derneğin çalışmaları hakkında platform üyelerini bilgilendirdiği toplantıda, Yemen için yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.İnşirah Derneği Başkanı Bilal Aycan'ın Yemen'de yaşanan açlığa dikkat çeken sunumunu gerçekleştirdiği toplantıda, Yemen'de yaşanan olaylar hakkında katılımcılara bilgi verildi.Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu Başkanı Osman Tavşan da platform üyeleri olarak "insanlık dramının yaşandığı Yemen" için yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Coğrafi konumu itibarıyla kritik bir noktada bulunan Yemen'de insanlık ölüyor. Ambargolar nedeniyle bölgeye insani yardım yapılması engelleniyor. İnsanlar yaprak yiyerek ayakta kalma mücadelesi veriyor. Her 10 dakikada bir çocuk hayata gözlerini yumuyor. Biz de buna sessiz kalamazdık. Yemen'e yardım kampanyası başlattık. Kızılay, Cansuyu Derneği, İHH, Medeniyet ve İnsani Yardım Derneği, Diyanet Vakfı gibi kuruluşlar vasıtası ile Yemen'e yadım gönderiyoruz. Platformumuza bağlı 52 sivil toplum kuruluşu bu kampanyaya destek veriyor. Denizli halkından da destek bekliyoruz."