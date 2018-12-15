Yemen İçin Yardım Kermesi

Osmaniye
'de 12 sivil toplum kuruluşu tarafından " Yemen
'e sessiz kalma, umut ol" yardım kermesi açıldı. Cumhuriyet Meydanı
'nda açılan kermeste, gıda, giyim ve el emeği göz nuru ürünlerin satışından elde edilecek gelir, Yemen'deki Müslümanlara gönderilecek.
İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, burada yaptığı açıklamada, Yemen'de milyonlarca insanın gıdaya ulaşımında büyük sıkıntı yaşandığını belirtti.
Yemen'deki vatandaşlar yararına kermes açıldığını ifade eden Tahiroğlu, "Emperyalist güçlerin Mazlum insanlar üzerinde güçlerini denedikleri bir savaş devam etmektedir. Orada 25 milyonu aşkın insan yaşıyor. Bu insanların kadın, erkek, genç ihtiyar, çocuk hepsi şu anda mağdur durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı
olarak ülke genelinde bir kampanya başlatmıştık ama kent olarak da bugün, AFAD
ve İl Müftülüğümüzün de desek verdiği, 10'dan fazla sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Yemen için yardım kermesi düzenledik. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.
TÜGVA Şubesi Kadın Aile Koordinatörü Tuğba Öner, Yemen'e yardım amacıyla düzenlenen kermese destek vermekten mutlu olduğunu belirtti.
Yemen'deki Müslümanlara yardım eli uzatmanın önemli olduğunu dile getiren Öner, "TÜGVA üyeleri olarak burada bir günlük açılan yardım kermeste yer almaktan mutluyuz. Bütün arkadaşlarımız yardım için seferber olmuş durumdalar. Buradan tüm İslam alemine seslenmek istiyorum. Gerçekten artık fiili olarak bir şeyler yapmamızın zamanı geldi ve geçiyor. Kermese destek veren, katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Meydanı,Osmaniye,Sivil Toplum Kuruluşu,Yemen
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:18