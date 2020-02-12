Haberler » Güncel » Yemen'in batısındaki çatışmada Husilerden sözde komutan ve bir grup militan öldü - Haber

Yemen'in batısındaki çatışmada Husilerden sözde komutan ve bir grup militan öldü

Yemen hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde çıkan çatışmalarda aralarında sözde komutanlarının da olduğu bir grup Husi militanın öldürüldüğünü duyurdu.

12.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:04Yemen'in batısındaki çatışmada Husilerden sözde komutan ve bir grup militan öldü
hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde çıkan çatışmalarda aralarında sözde komutanlarının da olduğu bir grup Husi militanın öldürüldüğünü duyurdu.
Orduya bağlı Amalika (Devler) Güçleri'nden yapılan açıklamaya göre, Husiler, Hudeyde'nin doğusundaki hükümete bağlı ortak güçlerin bulunduğu mevziye saldırı düzenledi.
Ortak güçlerin saldırıya karşılık vermesinin ardından aralarında sözde komutan Ebu Aziz el-Hamişi'nin de bulunduğu bir grup militan öldü.
İran destekli Husilerin, Hudeyde'de kurtarılan bölgelere çeşitli silahlar ve makineli tüfeklerle saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, Husilerin son saldırılarıyla Stockholm Anlaşması'na yönelik ihlallerini yoğunlaştırdığı vurgulandı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Ülkedeki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler, 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti. Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Hükümet, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
12.02.2020 14:08:11