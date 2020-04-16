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Yemen'in güneyinde karantina merkezi açıldı

Yemen Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Lahic kentinde muhtemel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları için karantina merkezi açtı.

16.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:28
Yemen'in güneyinde karantina merkezi açıldı
Yemen Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Lahic kentinde muhtemel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları için karantina merkezi açtı.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali el-Velidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lahic'deki İbn Haldun Hastanesi'nde oluşturulan merkezde Kovid-19 vakalarının tedavi göreceğini belirtti.
Merkezde 30 yatak ve 13 solunum cihazı bulunduğunu ifade eden Velidi, hastaların nakli için ambulansların da hazırda bekletildiğini söyledi.
Merkezin kentte herhangi bir vaka çıkması durumunda hizmet vermeye hazır olduğunu aktaran Velidi, sağlık ekiplerine de hızlı müdahale için eğitim vermeye başladıklarını ifade etti.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 tutuklu serbest bırakıldı
Öte yandan, Lahic Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 tutuklunun serbest bırakıldığı belirtildi.
Serbest bırakılanların, büyük suçlar işlemeyen kişiler olduğu aktarıldı.
Lahic kentinde henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadı. Ancak Yemen hükümeti, 10 Nisan'da ülkenin doğusundaki Hadramevt kentinde bir kişide virüs tespit edildiğini açıklamıştı.
Söz konusu vaka, 6 yıldır devam eden savaş nedeniyle sağlık sisteminin çok zayıf olduğu ülkede ilk olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Yemen, Güncel
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