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Yemen'in kuzeyinde düzenlenen hava saldırısında 15 Husi öldürüldü

Yemen ordusu, Suudi Arabistan sınırı yakınındaki Sada kentinde 15 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

25.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:54 Yemen'in kuzeyinde düzenlenen hava saldırısında 15 Husi öldürüldü
ordusu, Suudi Arabistan sınırı yakınındaki Sada kentinde 15 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.
Yemen ordusuna ait "september.net" internet sitesinin haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Sada'nın doğusundaki Kettaf bölgesinde Husi hedeflerini vurdu.
Hava saldırısında Husi milislerden 15 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı ve cephanelerinin imha edildiği belirtildi.
Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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