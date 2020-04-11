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Yemen'in Lahic kentinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yemen'in Lahic kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında, kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

11.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:16
Yemen'in Lahic kentinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yemen 'in Lahic kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında, kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, hükümete bağlı Lahic Acil Durum Kurulu, kentte henüz görülmeyen koronavirüse karşı önlemleri görüşmek üzere toplandı.
Toplantıda kentin iki büyük ilçesi Hute ile Tuben'de, yarından itibaren yerel saatle 16.00'dan sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Kurul ayrıca yarından itibaren bu bölgelerdeki tüm camilerin kapatılması, toplu ulaşımın durdurulması, tüm spor faaliyetlerinin askıya alınması, deniz yoluyla girişlerin kapatılması ve Afrikalı göçmenlerin girişinin yasaklanması kararı aldı.

Yemen'de ilk koronavirüs vakasının dün Hadramevt vilayetinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Yemen'deki insani kriz

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre Yemen'de 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de salgın hastalıkların hızla yayılmasına neden oluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Güncel
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