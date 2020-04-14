Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Yemen'in Marib ilinde gat satılan çarşılar kapatıldı

Yemen'in Marib ilindeki yerel yönetim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyuşturucu etkisi olan gat bitkisinin satıldığı çarşıları geçici olarak kapatma kararı aldı.

14.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:48
Yemen'in Marib ilinde gat satılan çarşılar kapatıldı
Yemen 'in Marib ilindeki yerel yönetim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyuşturucu etkisi olan gat bitkisinin satıldığı çarşıları geçici olarak kapatma kararı aldı.
Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Marib Vali Yardımcısı Abdurabbu Miftah'ın ildeki yerel yöneticilerle gerçekleştirdiği geniş katılımlı toplantı sonrası Marib'de gat satılan çarşıların geçici süreyle kapatılması kararı alındı.
Marib Vali Yardımcısı Miftah, bu adımla söz konusu çarşılardaki yoğunluk nedeniyle virüsün yayılmasını engellemeyi amaçladıklarını ve karara uymanın zorunlu olduğunu belirtti.
Ülkenin doğusundaki Hadramevt ilinde de hükümet güçleri 5 Nisan'da gat bitkisinin satışı ve kullanımını yasaklamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından uyuşturucu özelliği olan bitkilerden biri olarak kabul edilen ve birçok ülkede yasaklanan gat bitkisi Yemenliler tarafından yoğun şekilde kullanılmasının yanı sıra ülke ekonomisinin "en büyük dinamiklerinden biri" sayılıyor.
Hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesi, 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen'de ilk Kovid-19 vakasının Hadramevt ilinde tespit edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Marib, Yemen, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusunu yanıtladı Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Bakan Selçuk’tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden Haberler
Bakan Selçuk'tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Haberler
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Haberler ›› Güncel ››Yemen'in Marib ilinde gat satılan çarşılar kapatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:09: - Kahire'de polis ile silahlı grup arasında çatışma: 5 ölü - Haber 23:08: BAKAN AKAR'DAN VİRÜS NEDENİYLE TERHİSLERE ERTELEME AÇIKLAMASI - Haber 23:08: Sahile gidemeyen kadınlar çatıda güneşlendi - Haber 23:06: Afrika Birliği'nden Sudan'daki barış sürecine destek - Haber 23:06: Malatya'da yeni karantina tedbirleri - Haber 22:50: Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı - Haber 18:36: İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi - Haber 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber